İpsala’nın Hacıköy mevkiinde planlanan Hacıköy 2 Depolamalı Güneş Enerji Santralı Projesi’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten ‘ÇED olumsuz’ kararı verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -İpsala’ya bağlı Hacıköy mevkiinde Powergy Elektrik Enerjisi Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hacıköy 2 Depolamalı Güneş Enerji Santralı Projesi’ne ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumsuz’ kararı verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bakanlığa sunulan ÇED raporunun, inceleme değerlendirme komisyonu tarafından incelendiğini ve değerlendirildiği belirtildi. Duyuruda, projeye ÇED yönetmeliğinin 14’üncü maddesi gereği bakanlık tarafından ‘ÇED olumsuz’ kararı verildiği açıklandı. Duyuruda ayrıca projenin nihai ÇED raporu da paylaşıldı.

MERA ALANI OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Projenin nihai ÇED raporuna göre; projenin planlandığı 50 hektarlık alan, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre mera alanı kalması dikkat çekti. Proje alanı, Hıdır köyüne 4,41 kilometre, Hacıköy’e 4,43 kilometre, Korucu köyüne 4,50 kilometre, Turpcular köyüne 4,66 kilometre ve Beğendik beldesine 5,27 kilometre yakınlıkta bulunuyordu.