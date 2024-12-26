Edirne'de İpsala Ticaret Borsası’nın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında bölgesel kalkınma için önemli adımlar ele alındı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - İpsala Ticaret Borsası’nın Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer’in başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Meclis Başkan Yardımcısı Gamze Girgin Aras, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Önalan, Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer Şimşek, Serkan Dubacı, Meclis Üyesi Aykut Boz ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Salih İnce, Kadir Kale, Yusuf Yörük, Turgay Yetiş, Yusuf Polatcan ve İlhan Metin katıldı.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde kurulun çalışma usul ve esasları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Borsanın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler ve bölgemize katkı sağlayacak projeler değerlendirildi.

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, bölgemizdeki ticari, sınai ve ekonomik gelişmeleri ele alarak, bölgesel kalkınmaya yönelik projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulan toplantı, ekonomiye değer katacak somut adımların atılmasına yönelik umut verici bir platform oldu.

Toplantı sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, fikir ve tecrübelerini paylaşarak katkıda bulunan kurul üyelerine teşekkür etti.