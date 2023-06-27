Artvin’in Hopa ilçesinde kurban pazarında ipini koparan boğa pazarı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe neden olan boğa sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlanırken, o anlar çep telefonu kameralarına yansıdı.

Hopa’da kurulan hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı bir birine kattı. Çevredekilerinin bütün müdahalesine rağmen yakalanamayan boğa, kısa süreli paniğe neden oldu. İnsanların ve araçların arasına dalan boğa, sahibinin yakalamasıyla yeniden pazar yerindeki yerine bağlandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.