Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı dönem toplantısının 1’inci birleşiminde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında İpekyolu’nun ulaşım yükünü hafifletecek Çevreyolu-OSB-Otoyol Tüneli tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı dönem toplantısının 1’inci birleşiminde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında İpekyolu’nun ulaşım yükünü hafifletecek Çevreyolu-OSB-Otoyol Tüneli tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve proje sunumunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın yaptığı dev proje ile 250 bin çalışanıyla Türkiye’nin sayılı sanayi bölgelerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım kesintisiz olarak gerçekleşecek ve OSB - kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı sağlanacak. 7 bin 414 metre uzunluğundaki projenin, Dülük Ormanı kısmı 2 bin 900 metrelik tünelden oluşarak ormanın doğal ve tarihi yapısı da korunmuş olacak. Çevreyolu ile D-400’ün kesişim noktasından başlayacak proje, OSB ve Adana- Şanlıurfa Otoyolu’na (TAG) bağlanacak. Tünel kısmı gidiş geliş 3’er şeritten oluşacak.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmekte olan bölümlerine de hizmet verecek proje tamamlandığında çevre yolu hattı daha aktif kullanılacağından şehir içinden geçerek ulaşımı sağlayan D-400 Karayolu (İpekyolu) rahatlayacak. Proje barındırdığı yol standartları ve kısa mesafeye bağlı olarak Yeşil Şehir Gaziantep’in hedefleri arasında yer alan egzoz emisyonu salınımı da sağlamış olacak.

Tünel projesi hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında İpekyolu’nun artık şehrin içinde kaldığını ve yeni bir çevre yolu ihtiyacı doğduğuna değindi. Şahin konuşmasında ayrıca, yapılan çalışmanın yeni yolu desteklediğinden, projenin planlanmasını gerektiren nedenlerden ve tamamlanması ile elde edilecek kazanımlardan da bahsetti.

“19 Eylül’de özel halk otobüsleri aktarmaları ücretsiz olacak”

Sunum sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Eylül Ayı Belediye Meclisi görüşmelerinde ise Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde “Çeşitlendir ve Devam Et” konulu alternatif ulaşım yöntemlerinin teşviki amacıyla 19 Eylül Pazartesi Günü özel halk otobüsü aktarmalarının ücretsiz olması teklife sunularak kabul edildi.

“Geçen yıl belediyeler birliği olarak 600’den fazla proje ile en fazla proje üreten ülke olduk”

Geçen madde hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın Paris Antlaşması ile daha da önemli hale geldiğini söyledi. Geçmiş senelerde hareketlilik haftası için yapılanları anlatan Şahin, “Çeşitlendir ve devam et yani tramvaydan indik otobüse bindi, otobüsten bisiklet yoluna geçme gibi çeşitlendirip devam etme beraberinde toplu taşımaya teşvik etme ve iklim dostu çevre dostu ulaşımı artırma hedefleniyor. Çünkü ulaşım şu anda hava ile ilgili kirlenmede yüzde 20’lerde. Bu yüzden bir taraftan elektrikli ve hidrojen otobüse geçmeye çalışıyoruz, bir taraftan bisikleti bir spor aracı değil bir ulaşım aracı olarak daha görünür kılmak istiyoruz. Geçen yıl Belediyeler Birliği olarak 600 küsur proje ile en fazla proje üreten ülke olduk. Belediyelerimiz buna çok ciddi destek verdi. Bu sene de aynı şekilde olacak. Bu anlamda bugün ücretsiz olmasının sebebi de bu farkındalığı artırmakla ilgili” diye konuştu.