Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem için yardım kampanyası başlattı.

Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem için yardım kampanyası başlattı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlar tarafından getirilen ihtiyaç malzemeleri İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü koordinesindeki, İskele Caddesi Van TSO binası karşısında bulunan Van Atatürk Lisesi Saran Spor Salonu’nda toplanacak. İpekyolu Kaymakamlığ ve İpekyolu Belediyesi, ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaraları sarmak adına seferber oldu. 10 ili etkileyen ve çok sayıda binanın yıkıldığı bölgede evlerine giremeyen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi yardım malzemeleri toplamaya başladı. İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü İskele Caddesi Van TSO binası karşısında bulunan Van Atatürk Lisesi Saran Spor Salonu’nda toplanacak yardımlar hızlı bir şekilde bölgeye gönderecek. Yardım etmek isteyenler, kullanılmamış ısıtıcı, battaniye, mont, kışlık bot, bebek maması, bere eldiven, hijyen seti, bebek kıyafeti, uzun ömürlü gıda başta olmak üzere ilk yardım ve temel ihtiyaç malzemelerini bu merkeze bırakabilecek” denildi.