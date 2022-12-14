Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçede bulunan merkezi parklarda ücretsiz internet ve şarj hizmeti artarak devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçede bulunan merkezi parklarda ücretsiz internet ve şarj hizmeti artarak devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşamı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla merkezi parklarda kurulan ve güneş enerjisiyle çalışan ünitelerle ücretsiz internet ve telefon şarj etme hizmeti artarak devam ediyor. Daha önce İpekyolu Belediyesine bağlı parklarda ücretsiz Wi- Fi hizmeti verilen Kent Park, İpek Park, Sanat Parkı, Ahmet Çam Parkı, Faqiyê Teyran Parkı’na ek olarak güneş enerjisiyle çalışan akıllı cihaz şarjı ile mobil internet istasyonlarının kurulumu yaygınlaşmaya devam ediyor.

“İlçenin gelişimine teknoloji ile katkı sağlıyoruz”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen yenilenebilir enerji sistemi ile 1,25 metrekarelik oturma alanı üzerine solar güneş panelleri konumlandırılarak güneşten alınan enerji sayesinde akülerde depolanıyor. Oturma alanında bulunan 8 adet 5 w USB girişlerine enerji sağlanıyor. Hemşehrilerimiz bu girişlerde telefon, tablet, laptop gibi teknoloji ürünlerini açık havada şarj edebiliyor. Aynı zamanda cihazın konumlandırıldığı bölgelerde ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti veriliyor. Bu hizmeti ilk etapta ilçe merkezimizdeki parklarımıza konumlandırdık. Öncelikle ilçe merkezindeki muhtelif noktalara ve öğrencilerin yoğun olduğu noktaları tercih ediyoruz. Solar Sistem Yenilenebilir Enerji Telefon İstasyonunu ilerleyen günlerde merkezi parkların tamamında hizmet verecek şekilde planlıyoruz. Bu hizmetimizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.