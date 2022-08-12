Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığının ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalık Eğitimi’ adı altında "5 Milyon Erkeğe ‘Kadına El Kal-Ka-Maz’ Denilecek" projesi bünyesinde muhtarlara eğitim semineri verildi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığının ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalık Eğitimi’ adı altında "5 Milyon Erkeğe ‘Kadına El Kal-Ka-Maz’ Denilecek" projesi bünyesinde muhtarlara eğitim semineri verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şerif Onat Sosyal Hizmetler Merkezi ile ortak yürütülen projede, mahalle muhtarlarına kadına yönelik şiddeti içeren 6284 sayılı kanun çerçevesinde eğitim semineri verildi. Sosyolog Mustafa Polat ile Sosyolog İbrahim Eray tarafından verilen eğitimde; kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara etkin katılımı, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca Türkiye’nin kadına yönelik şiddet konusunda bulunduğu konumu, dünyada kadına yönelik şiddetin sayısal verileri gösterilerek katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitim seminerinde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Muhtarlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz eğitimler verimli bir şekilde devam ediyor. Bugünkü eğitimimizde ise Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde görev yapan uzman sosyologlarımız tarafından 6284 sayılı kanun bünyesinde yürütülen çalışmalar ve uygulanan hizmet modelleri, bu konuda muhtarlarımıza düşen görev ve sorumluluklar, şiddet olayı veya şiddet ihtimali durumunda izlenebilecek yollar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 6284 sayılı kanunun uygulanmasıyla muhtarlarımızın karşılaşmış ya da karşılaşabilecekleri sorun ve çözüm yolları hakkında konuştuk. Şiddetin önlenmesi konusunda muhtarlarımızdan mahallelerinde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşler aldık. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu çerçevede bizim kanunlarımız uluslararası bir statüde, hatta onlardan daha fazla koruma sağlayan çok geniş çerçeveli kanunlarımız ve uygulama yönetmeliklerimiz var. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’ protokolünün valilik ve kaymakamlık olarak sürekli takibini sağlıyoruz. Eğitimimiz çok verimli geçti, hayırlara vesile olur inşallah. Katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

İpekyolu Belediyesi hizmet binasında verilen eğitim seminerine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.