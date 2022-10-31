Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği mıntıka temizliğine devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği mıntıka temizliğine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar ile daha temiz, daha sağlıklı bir İpekyolu hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, “Ekipler; cadde, sokak ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları ile yol kenarına atılan çöpler, gelişi güzel bırakılan şişeler, poşetler, evsel atıklar, cam kırıkları ve dökülen yaprakları topladı. İpekyolu Belediyesi, yaptığı temizlik seferberliğini Ali Paşa, Hafıziye, Bahçıvan, Cumhuriyet, Vali Mithat Bey, Şerefiye, Serhat, Cevdet Paşa, Halilağa ve Esenler mahallelerinde tamamlayarak ileriki günlerde tüm merkez mahallelerde sürdürecek. Görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıkları titizlikle ortadan kaldırmaya devam eden İpekyolu Belediyesi daha temiz bir İpekyolu ilkesi doğrultusunda hareket ederek rutin hizmetlerin yanı sıra bölgesel mıntıka temizliklerini de ara vermeden gerçekleştirecek” denildi.