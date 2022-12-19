Van’ın İpekyolu Belediyesinin bilimsel olarak zihinsel gelişimi olumlu desteklediği bilinen satranç sporunun daha geniş kitlelere yayılması ve bu spora olan ilginin daha fazla artması amacıyla düzenlediği satranç turnuvasının kazananları belli oldu.

Van’ın İpekyolu Belediyesinin bilimsel olarak zihinsel gelişimi olumlu desteklediği bilinen satranç sporunun daha geniş kitlelere yayılması ve bu spora olan ilginin daha fazla artması amacıyla düzenlediği satranç turnuvasının kazananları belli oldu.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Satranç Turnuvası”, 15 Aralık 2022 tarihinde başladı. 4 gün süren ve dört ayrı kategoride düzenlenen turnuva İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde yapıldı. Toplamda 427 kişinin müracaat ettiği turnuvada 14 yaş üzeri erkekler kategorisinde Kazbek Primbetov birinci, Burhan Paçal ikinci, Delil Sabırlı ise üçüncü olurken, 14 yaş üzeri kadınlar kategorisinde de Nehirgül Erden birinci, Sözbin Kanci ikinci ve Benazir Yıldız da üçüncü oldu.

14 yaş altı erkek çocuklarında İlyas Timuşev birinci, Yusuf Ay ikinci, Kamil Çınar Tüysüz de üçüncü olurken, 14 yaş altı kız çocukları kategorisinde ise Şeyma Utku birinci, Sena Kayacan ikinci, Zeynep Meryem Tezcan ise üçüncü oldu.

4 ayrı kategoride yarışan yarışmacılar, zorlu geçen mücadelenin sonunda birinciler 1500 TL, ikinciler 1000 TL, üçüncüler ise 500 TL para ödülüne sahip oldu.