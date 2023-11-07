Van’ın İpekyolu Belediyesi yönetimi, merkez mahalle muhtarlarıyla işbirliği toplantısı düzenledi.

Toplantıya, ilçedeki merkez mahalle muhtarları ile ilçe yönetimine ait alt yapı kuruluşları katıldı. Toplantıda, İpekyolu Belediyesi tarafından sunulan hizmetlere teşekkür eden muhtarlar, mahalleleriyle ilgili taleplerini, önerilerini, istek ve şikayetlerini paylaştı.

Muhtarların dile getirdiği talep ve istekler, belediye yönetimi tarafından ilgili birim müdürlerine iletilerek, çözüme kavuşturulması için gerekli talimatlar verilerek, yönetim ekibi tarafından takibe alındı.