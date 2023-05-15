Van’ın İpekyolu ilçesinde kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan 3 günlük “İpekyolu Liseler Arası Ses Yarışması” yarın başlıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenleneceği belirtilerek, “Yarışmada öğrencilerin seslerini ve müzik yeteneklerini sergileyebilecekleri ön elemeler, 16-18 Mayıs tarihleri arasında saat 14.00’te gerçekleştirilecek. İlk elemeyi geçen öğrenciler ise finalde yarışacak. Yarışmanın sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek yarışmanın izleyicileri, lise öğrencilerinin müzik dünyasına girişlerine tanıklık edecek. İpekyolu’ndaki gençler arasında müzikal birliktelik sağlamayı hedefleyen bu etkinliğin, İpekyolu ve Van’ın kültürel zenginliğinin yansıtılması açısından büyük önemi bulunuyor. Bu nedenle tüm hemşehrilerimizin, gençlere destek olmak ve güzel müzikler dinlemek için İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’ne bekliyoruz” denildi.