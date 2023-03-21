Van’ın İpekyolu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı bünyesinde başvurusunu gerçekleştirmiş olduğu “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” isimli eğitim projesinin kabulü ile belediye personellerine eğitim semineri verildi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen sertifikalı eğitim semineri programı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe Mali Planlama Anabilim Dalından Prof. Dr. Duran Bülbül tarafından veriliyor. Eğitim semineri programına belediyede kamu ihale mevzuatı ve uygulamalarını öğrenmek isteyenler, mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinden sorumlu personeller, müdürler ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Eğitim programında Prof. Dr. Duran Bülbül; 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu mevzuatı hakkında genel bilgiler verirken, teknik şartname hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, mal alımı ihaleleri, muayene ve kabul işlemleri, ihaleye katılımda yeterlilik kriterleri, doğrudan temin yönteminin genel mevzuatı ile bu yöntemin Türk kamu alımları içindeki büyüklüğünü anlattı.

Soru cevap ve örnekleme yöntemiyle süren eğitim programında kamu alımı sürecinde görev alan kamu görevlilerine gereksiz detaylara girmeksizin ve mevzuat karmaşasına dalmaksızın olabildiğince süreç odaklı bir anlatımla ilgili süreçte yerine getirilecek mevzuat hükümleri ile uyulması gereken temel kurallar hakkında da bilgi verildi.

Günde toplam 6 saat süren eğitimin 24 Mart 2023 tarihine kadar devam edeceği ve eğitim sonunda toplam 70 katılımcıya eğitim sertifikası verileceği belirtildi.