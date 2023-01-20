Van’ın İpekyolu Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘kadına şiddete hayır’ konulu karikatür yarışması düzenliyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘kadına şiddete hayır’ konulu karikatür yarışması düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen karikatür yarışmasına il geneli ve ilçelerde ikamet eden amatör, profesyonel tüm karikatürcülerin katılabileceği belirtildi. Açıklamada, “20 Ocak 2023 tarihinde başlayan başvurular 8 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek ve yarışmacılar en fazla 3 adet çizimle yarışmaya müracaat edebilecek. Yarışmaya başvurular bizzat İpekyolu Belediyesi 5. kat Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu ile yapılacak. Seçici kurul değerlendirme toplantısı sonucunda yarışmada birinci olana notebook bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca mansiyon ödülü olarak 5 kişiye çizim seti hediye edilerek, tüm yarışmacılara katılım sertifikası verilecek” denildi.