Türkiye’nin ilk epoksi sanat sergisi sanatçısı Nur Aydın, “Sanat Işıltısı Epoksi Sanatı” sergisini Vanlı sanatseverlerle buluşturdu.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Atatürk Sanat Galerisi Fuaye Alanı’nda düzenlenen serginin açılışını Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Van Valisi Ozan Balcı, sergilenen eserler hakkında Epoksi Sanatçısı Nur Aydın’dan bilgiler alarak; serginin çok doğal, özgün ve başarılı bir sergi olduğunu belirterek, Vanlı sanatseverlere hayırlı olmasını diledi.

İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, epoksi sanatıyla yapılan eserlerin olduğu sergideki bütün güzelliklere Vanlılarla birlikte şahit olduklarını belirterek, “Sanat ve sanatçı bizlerin her daim başımızın tacı. Belediye olarak sanata ve sanatçıya olan desteğimizi sürdüreceğiz. Bizler her zaman yanlarında olacağız. Sergide emeği geçen ve birbirinden güzel bu eserleri üreten sanatçımız Nur Aydın’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Epoksi Sanatçısı Nur Aydın ise ilk kez Van’da epoksi sanat sergisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “İnanılmaz bir ilgi ve yoğunluk var. Burada bulunmamıza vesile olan herkese teşekkürlerimi bildiriyorum. Van çok güzel, Van’ı çok sevdik. Buradaki epoksi meraklılarına özel eğitimler düzenledik. Böylece bugünden sonra epoksiye ilgi duyan Vanlılar, hocalarımızdan almış oldukları eğitimlerle hem sosyalleşecek hem de istihdama katkı sunabilecekler. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Özellikle İranlı turistlerin özel ilgi gösterdiği serginin 12 Ekim 2023 gününe kadar İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Serginin açılışına Vali Balcı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, Epoksi Sanatçısı Nur Aydın, İpekyolu Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, epoksi eğitmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.