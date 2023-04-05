Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi başlatılan denetim devam ediyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri; Ramazan Bayramı öncesinde başlattığı tatlı imalathanelerine yönelik hijyen ve gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri ile yine bu ürünlerde tağşiş olup olmadıkları yönündeki denetimlerini sürdürüyor. Denetim ekipleri tarafından bir işletmede tespit edilen son tüketim tarihi dolmuş olan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından mevzuat hükümleri gereği cezai işlem uygulandı.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bilgisi verildi.