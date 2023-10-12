Van’ın İpekyolu ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ’Amatör Spor Haftası’ çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “9-15 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, İpekyolu’nda dolu dolu ve anlamlı geçiyor. Düzenlenen etkinlikler bünyesinde kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret eden ekipler, öğrencilere ve okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Voleybol topundan filesine, futbol topundan formasına kadar her türlü spor malzemesi desteğinde bulunan ekipler, kırsal mahallelerdeki çocukların yüzlerinde tebessüme sebep oldu. Karagündüz, Yatıksırtı, Ağzıkara ve Erçek mahallelerindeki okulları ziyaret eden İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, bu etkinlikler ile çocuklara ve gençlere spor bilincini aşılayarak, sağlıklı ve sporla ilgilenen nesiller yetişmesine imkan sağlıyor. Ayrıca etkinlikler çerçevesinde 13 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek ‘Amatör Spor Branşları Tanıtım Etkinliği’ ise Nene Hatun Kız MTAL’de düzenlenerek uygulamalı olarak spor branşlarının tanıtımı yapılacak. Böylece öğrenciler spora teşvik edilecek. Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri Nene Hatun Kız MTAL’deki etkinliklerin ardından son bulacak” denildi.