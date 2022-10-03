Van’ın İpekyolu Belediyesi, iyi bir eğitim hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için hayata geçirdiği YKS hazırlık kurslarını başlattı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, iyi bir eğitim hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmesi için hayata geçirdiği YKS hazırlık kurslarını başlattı.

İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezinde uzman eğitmen kadrosu ile verilen kurslardan liseden mezun olmuş öğrenciler ücretsiz olarak faydalanıyor. İpekyolu Belediyesi eğitim, kültür- sanat ve spor alanında sürdürdüğü faaliyetlerinin yanı sıra gençlere her zaman destek olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarını başlattı.

İlçe sınırlarında özel eğitim alamayan ve dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilerin tespitlerinin yapılmasının ardından verilen kurslarda kaynak teminleri, etüt imkanı, deneme sınavları, soru çözümleri ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin rahat bir ortamda çalışmaları hedefleniyor.

İpekyolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren YKS kurslarında; konu anlatımları, deneme sınavları, Türkiye geneli sınavlar, sınava yönelik seminerler ve mesleki rehberlik hizmetlerinin de verileceği belirtildi.