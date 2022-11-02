Van’ın İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri bünyesinde kırsal mahallelerdeki çocukların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri bünyesinde kırsal mahallelerdeki çocukların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı İpek Park Eğlence Merkezi her hafta kırsal mahallelerdeki çocukları ağırlamaya devam ediyor. İçinde birçok ilki barındıran İpek Park Eğlence Merkezindeki aktivitelerden ücretsiz şekilde yararlanan çocuklar, ilk kez tanıştıkları 7D sinema teknolojiyle Ters Ev ve Buz Pateni Pisti’nde kayarak gönüllerince eğlenmenin keyfini çıkarıyor.

Şimdiye kadar Beşçatak, Dereüstü, Kaymaklı, Aktaş ve Ağzıkara mahallelerindeki çocukları ağırlayan merkez, bu hafta da Karagündüz Mahallesi’ndeki çocukların yüzünü güldürdü.

İpek Park Eğlence Merkezinin sezon boyunca kırsal mahallelerdeki çocukların tamamına ev sahipliği yapmaya devam edeceği belirtildi.

Çocuklar ise gönüllerince eğlenerek kendilerini ilçeye davet eden ve unutulmaz bir gün yaşamalarına imkan sağlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür ettiler.