Van’ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmeleri amacıyla yaz kursları düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarında farklı merkezlerde ve çeşitli branşlarda yaz kurslarının düzenleneceği belirtildi. Belediyenin aktif merkezlerinden biri olan Berivan Kültür ve Sanat Merkezi’nin bu yaz da notalar, tuvaller ve boyalarla hareketleneceği ifade edilen açıklamada, “Berivan Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki yaz kursları, kursiyerlerin yaz aylarını verimli geçirmelerinin yanı sıra günlük hayatlarında da faydalanabilecekleri bilgi ve birikime sahip olmalarını sağlayacak. Kurslarda gitar, keman, resim, karakalem, çocuk ve yetişkin Kur’an-ı Kerim, İngilizce, bilgisayar, tiyatro ve drama, geri dönüşüm ve naht sanatı, ahşap yakma, okuma-yazma gibi farklı branşlarda eğitimler verilecek. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan bu eğitimlerle kursiyerler becerilerini geliştirebilecek. Kurslara katılmak isteyen 9 yaş ve üzeri vatandaşlar, kimlik fotokopileri ile birlikte bizzat merkeze kayıt yapabilecek. Kayıt işlemleri hafta içi 13.00 - 17.00 saatleri arasında alınacak. Detaylı bilgi almak isteyenler İpekyolu Belediyesinin çağrı merkezi 444 7 160 numaralı telefonunu arayabilirler. Belediye, vatandaşların kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen kurslarını, yaz sonuna kadar aynı yoğunluk ve çeşitlilikle devam ettirecek ve yeni kurslar da ekleyecek” denildi.