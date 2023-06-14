Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından bahar sezonuyla birlikte başlatılan "Tertemiz Köyler" projesi devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı sürecini fırsata çevirerek kırsal kesimde çalışma seferberliği başlattı. Ekipler, sağlıklı ve mutlu günler geçirilebilmesi için kent merkezi ve kırsal mahallelerde rutin temizlik çalışmalarını aksatmıyor. "Tertemiz Köyler" projesi çerçevesinde son olarak Köşebaşı Mahallesi’nde kül ve hafriyat temizliği, yol sulama, yıkama ve çöp toplama çalışmaları detaylı bir şekilde yürütüldü.

Mahalle muhtarları ve sakinlerinin desteğiyle İpekyolu Belediyesi ekipleri temizlik çalışmaları sırasında çevreyi kirletmemeleri konusunda da bilgilendirmede bulundu.

Proje bünyesinde İpekyolu sınırları içinde bulunan kırsal ve merkez mahallelerin tamamında temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.