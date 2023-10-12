Van’ın İpekyolu Belediyesinin farklı merkezlerde hizmete açtığı mesleki ve sanat kursları için yeni dönem kayıtlarının başladığı belirtildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bostaniçi Mahallesi’ndeki toplum merkezinde yeni dönem kurs kayıt başvurularının alınmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, “Sosyal belediyecilik bünyesinde düzenlenen sanat ve mesleki eğitim kursları merkezde tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Merkez bünyesinde; kuaförlük, dikiş-nakış, trikotaj, el sanatları, pastacılık, tiyatro, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim, okuma-yazma, kilim dokuma, İngilizce, piyano, gitar ve keman gibi branşlarında kurslar veriliyor. İpekyolu Belediyesi ücretsiz verdiği kurslar ile kursiyerlerin hem sosyal hayata aktif olarak katılmasını hem de mesleki eğitim becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayarak istihdama katkı sunuyor. Özellikle kadınlar tarafından tercih edilen bu kurslar sonunda kursiyerler, sertifika almaya hak kazanıyor. Başvuruları bugün başlayan kursların başvuruları Bostaniçi Toplum Merkezinde bizzat kimlik fotokopisi ile alınacak. Kursiyerlere yönelik ücretsiz servis imkanın da bulunduğu kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 05318869767 irtibat numarasından öğrenebilir. Mesleki ve sanat kurslarının başvuruları 19 Ekim 2023 tarihi mesai bitiminde sona erecek” denildi.