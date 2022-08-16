Van’ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan ve yapımına başlanan çevre yoluna bağlantısı olan cadde ve sokakların çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan ve yapımına başlanan çevre yoluna bağlantısı olan cadde ve sokakların çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bostaniçi ve Hacıbekir mahallelerinde yürütülen, çevre yolu bağlantısını sağlayacak olan cadde ve sokak çalışmalarında sona gelindi. Çevre yolu ile birlikte eş zamanlı olarak yapılan yol çalışmalarında, çevre yolu bağlantı yollarının tamamlanacağını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Hemşehrilerimizin çevre yoluna rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla imar uygulama planına göre çevre yolu bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. İkinci alternatif yol ile birlikte kentimizin trafik yükü ciddi bir şekilde azalacak. Şu ana kadar 40 kilometrelik ham yol çalışmalarını tamamlayarak alt yapı dolgu ve sıkıştırma işlemlerini tamamladık. İpekyolu için, hemşehrilerimizin için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.