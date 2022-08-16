Van’ın İpekyolu Belediyesi, Van Valiliği bünyesinde başlatılan "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller" projesi bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Van Valiliği bünyesinde başlatılan "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller" projesi bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen sağlık eğitimleri ve sağlık taramaları kırsal mahallelerde devam ediyor. Kırsal mahalle muhtarlarının işbirliğinde düzenlenen programda 5 haftada 15 kırsal mahalle ziyaret edilirken, yaklaşık 340 vatandaşın sağlık taramaları yapıldı.

Okul, taziye evi, Kur’an kursu gibi uygun olan yerler; ruh sağlığı, üreme sağlığı, kanser taramaları, bulaşıcı hastalıklar, gebe eğitimi, emzirme danışmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi, çevre sağlığı, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar, akılcı ilaç kullanımı, obezite ve fiziksel aktivite konularında eğitimler verildi.

Eğitimlerde ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile İpekyolu Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin de tanıtımı yapıldı.

Kanser taramalarının yapılması için vatandaşlara randevu verilirken, randevu günlerinde ise belediye araçlarıyla mahallelerinden alınıp İlçe Sağlık Müdürlüğüne getirilerek taramaları yapıldı. Vatandaşlar tekrardan belediye tarafından tahsis edilen araçla mahallelerine bırakıldı.

Sağlık eğitimleri ve tarama çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.