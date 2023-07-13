Van’ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında ilçe sınırlarındaki denetimlerini arttırdı.

Toplumun güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetim yapan ekipler; ilçe genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca düğün salonu ve halı sahalara da yönelik ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştir.

Yapılan denetimler sonucunda eksikliği tespit edilen işletmelere tespit tutanağı düzenlendi. Eksikliği tespit edilen işletmelere verilen süre sonunda eksiklikleri giderilmediği takdirde ilgili yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacağı bilgisi verildi.

Belediye ekipleri, rutin denetimlerini ilçe sınırlarında sürdüreceklerini bildirdi.