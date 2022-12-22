Van’ın İpekyolu Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla işe alınacak kişilerden “kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması” şartı koydu.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla işe alınacak kişilerden “kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması” şartı koydu.

İpekyolu Belediyesi yayımladığı alım duyurusunda, işe alınacak personellerde uygun şartları taşımalarının dışında, kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması ibaresini de ekledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Belediyemiz bünyesinde 1 makine mühendisi, 1 peyzaj mimarı, 2 motor ustası ve 1 oto elektrik ustası işe alınacak olup, kurumumuz tarafından işe alınacak tüm personellerde uygun şartları taşımalarının haricinde kadına karşı şiddetten herhangi bir ceza almamış olması ibaresi bıraktık. Kadına yönelik şiddet, kadınlarımızın ve artık tüm insanlığın ortak sorunu olmuş, bu konuda İpekyolu Belediyesi olarak özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesine dair işe alınacak personellerin de bu kıstasa uygun olması kuralını getirdik. Amacımız bu madde ile kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaktır” dedi.