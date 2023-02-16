Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde kışlık giysi dikimi aralıksız devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde kışlık giysi dikimi aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 il için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın öncülüğünde başlatılan yardımlar sürüyor. İpekyolu Belediyesi koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları kurulan atölyelerde usta öğreticiler, kadın kursiyerler ve gönüllülerden oluşan ekip, depremzedeler için triko atkı, bere, triko bebek tulumu, triko boğazlı kazak, triko hırka, polar kapüşonlu, cepli sweatshirt, polar pijama gibi kıyafetler dikiliyor. Üretimi tamamlanan kıyafetler, paketlenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

İpekyolu Belediyesine bağlı Bostaniçi Toplum Merkezinde kursiyer ve öğreticiler, gönüllülerle birlikte örnek bir davranışa imza atıyor. Dikiş atölyesinde buluşan kadınlar, el emeği ürünleri depremzedeler için hazırlıyor.

Depremzedelere destek amacıyla yoğun bir iş programıyla kıyafet hazırlayan kadınlar, duyarlı davranışlarıyla takdir topluyor. Afet bölgesindeki vatandaşlara bir nebze olsun destek vermek istediklerini dile getiren duyarlı kadınlar, gönüllerinin her zaman depremzedelerle birlikte olduğunu, imkanları ölçüsünde ürettim yaparak destek olmak istediklerini ifade ettiler.

Dikiş kursu öğreticileri ve kursiyerlerin katılımıyla depremzedeler için giysi diktiklerini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Dikiş nakış kurslarına katılan kadınlarımız gönüllü eğitmenlerle birlikte burada hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Depremin ilk saatlerinde kreş eğitimi alan çocuklarımız için hazırladığımız kıyafetlerimizi hemen bölgeye sevk ettik. Bir gün içerisinde 1000 adet eşofman takımı, üst kıyafet, atkı bere, bebek tulumu, hırka, kazak gibi giysileri üretecek kapasiteye sahibiz. 10 eğitmen ve 40’a yakın kursiyerden oluşan ekiplerimiz ile birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun” dedi.

Kadın kursiyerler tarafından dikilen kıyafetler, İpekyolu Belediyesi personelleri tarafından paketlenerek belirli aralıklarla afet bölgesine ulaştırılıyor.