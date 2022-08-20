Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından yüzme bilmeyen 9-15 yaş arası çocuklar için ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından yüzme bilmeyen 9-15 yaş arası çocuklar için ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından profesyonel antrenörler eşliğinde verilen kursla çocuklar yüzme öğrenmeye başladı. Yoğun temizlik önlemlerinin alındığı havuzda, çocuklara hijyen kurallarına uygunluk açısından terlik, havlu, bone, mayo gibi yüzme araç ve gereçler sağlanarak ücretsiz olarak servis hizmeti de sunuluyor. Bu çerçevede öğrenciler hem yüzmeyi öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kursun verildiği Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nu ziyaret ederek, yüzme öğrenen çocuklarla bir araya geldi. Bu projeyi özellikle çocukların faydalanabilmesi için başlattıklarını ifade eden İhsan Emre Aydın, “Hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu bu projeden ilçe sınırlarımızda yaşayan çocukların faydalanmasını hedefliyoruz. Yüzme bilmeyen öğrenciler, profesyonel yüzme hocalarımız eşliğinde yüzme öğrenecek ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi bünyesinde haftanın belirli günlerinde havuzla buluşacak. Amacımız çocuklarımızı su sporlarına teşvik etmek, onlara yüzmeyi öğretmektir. Ne kadar fazla çocuğumuza ulaşırsak o kadar mutlu olacağız" diye konuştu.

Havuza giren öğrenciler ise daha önce yüzme bilmediklerini, bu zamana kadar kimsenin kendilerine yüzme öğretmediklerini, burada hem yüzme öğrendikleri için hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını bildirdiler.