Van’ın İpekyolu Belediyesi, çiftçilere tohumun yanı sıra ekipman ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekiplerle destek vermeye devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, çiftçilere tohumun yanı sıra ekipman ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekiplerle destek vermeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra çiftçilere yönelik sağladığı desteklerle büyük takdir topluyor. ‘Çiftçi dostu’ belediye olarak adından sıkça söz ettiren İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere tohumun yanı sıra ekipman ve ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekiplerle destek vermeye devam ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar bölgede önemi pek bilinmeyen silajlık mısırın çiftçilere ulaştırılması ile besi hayvancılığında verimliliğin artmasında etkin rol oynayan İpekyolu Belediyesi, mevcut tarıma ilave alternatif tarım desteği çalışmalarını da sürdürüyor. İpekyolu’nda bu yıl 400 dekar silajlık mısır, 10 bin dekar arpa ve buğday tohum desteğinin yanı sıra ekim yapan çiftçilere makine ve ekipman hizmeti de sağlayan belediye, ayrıca 200 dekar fasulye ve nohut harmanı için hububat harman makinesi, 100 bin adet sebze fidesi ve tüm kırsal mahallelere 300 adet sıvat, 40 bin metre kangal ve koruge boru ile üreticilere büyük bir destek sağladı.

Belediyenin çiftçilere olan desteğinin ekim zamanıyla sınırlı tutulmayacağını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hasat zamanında da çiftçiye olan desteğin süreceğini ifade etti. Amaçlarının her zaman tarıma yönelik gelişmeyi desteklemek olduğunu söyleyen Kaymakam İhsan Emre Aydın, “İlçe sınırlarımızdaki tarımın gelişmesi ve çiftçilerimizin kalkınabilmesi amacıyla üzerimize düşen ne varsa sırasıyla yapıyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki sezonda da yine çiftçilere olan desteğimiz devam edecek. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.