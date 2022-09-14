Van’ın İpekyolu Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesinin “Bisikletini Al Da Gel” sloganıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası”nı kutlayacağı belirtildi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesinin “Bisikletini Al Da Gel” sloganıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası”nı kutlayacağı belirtildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 7’den 70’e tüm Van halkının davetli olduğu kutlama etkinliğinin 16 Eylül 2022 Cuma günü 17.30’da Kale Kavşağı’ndaki toplanma alanında başlayacağı belirtildi. Etkinliğe katılım sağlayacak tüm gönüllülerin kendine ait bisikletleri ile katılım sağlaması mümkün olabileceği belirtilen açıklamada, “Van Kalesi önünde son bulacak etkinlikte, tüm katılımcılara semaver çayı ikram edilecek. İpekyolu Belediyesi tarafından organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğiyle; ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesi hedefleniyor” denildi.