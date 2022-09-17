Van’ın İpekyolu Belediyesi, “Bisikletini Al Da Gel” sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliklerine bisiklet turu ile başladı.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, “Bisikletini Al Da Gel” sloganıyla tüm dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliklerine bisiklet turu ile başladı.

Van Yeşilay Şubesi ile yürütülen etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Yeşilay Koordinatörü Hakan Durğun, belediye birim müdürleri ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Bisikletleri ile Kale Kavşağı’nda toplanan grup, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın da katılımları ile pedalladı. Van Kalesi önü etkinlik alanına kadar pedal çeviren grup, belediye tarafından yapılan ikramın ardından halay çekerek keyifli dakikalar geçirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki bilinçlendirme kampanyasına belediyemiz ve Van Yeşilay Şubesi ile birlikte bisikletlerimizle pedallayarak farkındalık oluşturduk. Bu etkinlikle sağlıklı nesillerimiz için aktif hareketliliği nasıl daha fazla ön plana çıkarabilirizi, toplu taşıma araçlarının yükünü nasıl daha aza indirgeyebilirizi, temiz ve akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğini teşvik etmeyi amaçladık. Umarım faydalı bir etkinlik olmuştur. Katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.