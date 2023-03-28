Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından 2022 yılında yapılan hizmetler ve 2023 yılında planlanan projeler basına tanıtıldı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022 yılında yapılan ve devam eden projeleri kamuoyu ile paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğinde ulusal ve yerel basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın; sahil bandı projesi, evlendirme köşkü, 2 bin kişilik spor salonu, halk kütüphanesi, 60 kilometrelik imarlı yeni yol açılması, 100 bin metrekare BSK asfalt serimi, 8 kulvarlı ve tribünlü atletizm pisti, Kale Park ve rekreasyon alanı ile ilçede yapılan onlarca parkın tanıtımını yaptı. Yapılan bu hizmetlerin ilçenin gelişimine ve değişimine önemli katkılar sağladığını belirten Aydın, “Belediyemiz tarafından yapımı devam eden Sahil Bandı Projesi ve Kale Park rekreasyon alanı bu yıl içinde hizmete açılacak. Bilindiği gibi bu projede yerli ve yabancı turistler keyiflerince dinlenebilecek, sosyal aktivitelerini yapabilecek ve sağlıklı olarak sporlarını yapabilecekler. Proje alanında sosyal donatı alanları, 175 bin metrekarelik yeşil alan, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolu, kafe ve çocuk oyun bölümü, taş kafe restoran, futbol sahası, tenis kortu sahaları, basketbol sahası, okçuluk alanı, paint ball sahası, biyolojik gölet alanları, süs havuzları, survivor parkuru, dinlenme ve yeşil alanlar yer alacak” dedi.

Projenin kentin gelişmesine ve turizme hizmet edeceğini ifade eden Aydın, "Eski Van Şehri’nin canlanmasıyla birlikte birçok turist buraya gelecek. Başta İran olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek turistler için burası bir destinasyon olacak. İran’dan birçok turist ilimize geliyor. 30 bin kişilik bir konser alanı planladık. Parkın içinde kafeler, büfeler, farklı satış noktaları olacak. Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunmanın gayretleri içerisindeyiz. İlçemizdeki yeşil alan eksikliğinin farkındayız. Büyük ölçekli projelerimizle ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yine 2022 yılı projelerinden bir diğeri ise 7D Sinema simülasyon merkezi. Bu merkez Şerefiye Mahallesi’nde İpek Park Eğlence Merkezi’nde Elsa Kulesi içinde hizmete açıldı. Bir diğer projemiz Evlendirme Köşkü ise pek çok özelliği ile evlenecek çiftlere eşsiz bir ortam sunacak. İpekyolu Belediyesi tarafından nikah törenlerinin yapılabilmesi için projelendirilen Evlendirme Köşkü, Van’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Düğün yapmak isteyen çiftlerin nikah törenlerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan proje açılış için gün sayıyor” ifadelerini kullandı.

“Gençlere spor salonu”

Genç nüfusun oldukça yoğun olduğu ilçede gençleri spora ve sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla ilçede 5 bin 200 metrekarelik alana 2 bin kişilik kapalı spor salonu inşa ettiklerini vurgulayan Aydın, “Bu salonun 4 bin metrekare yeşil alanı, 230 araçlık otopark, bir adet yan saha, 5 adet antrenman salonu, boks, tenis, güreş vb. ferdi spor alanları mevcut. Gençlerin burada boş zamanlarını sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirebilmeleri hedefleniyor. Bunun yanı sıra 8 kulvarlı atletizm pisti ve bin kişilik tribün de gençlerle buluşmak için gün sayıyor” diye konuştu. İlçede yol çalışmaları, yeşil alan, eğitim, spor ve bilim anlamında onlarca projenin hayata geçirildiğini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, bu hizmetlerin 2023 yılında da devam edeceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelecek nesillere yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Van’da ilk olacak Bilim Merkezi de o çalışmalardan biri. Bu merkeze 7’den 70’e herkes ilgi duyacak. Başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Van’da yaşayan tüm hemşehrilerimize farklı bir ufuk açacak bu merkezin inşaat aşamasındaki hazırlıklarına başladık. Amacımız, gençlerimizin hayata umutla, mutlulukla baktığını görebilmek, onlara yeni ufuklar açabilmektir. Yine spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerimiz her daim devam ediyor. Yine bir yeni projemiz olan Kale Spor Kompleksi’ni ilçeye kazandırmayı planlıyoruz. Eskişehir Mahallesi’ndeki Kale Park ve Rekreasyon alanında Kale Spor Kompleksi projesinin müjdesini veriyoruz. Spor kompleksimizde, futbol sahası, FIFA onaylı futbol sahası, 2 adet çok amaçlı saha, 3 adet tenis kortu, giyinme-soyunma kabinleri, açık otopark, açık tribün, sosyal donatı alanı ve kafe yer alacak. Bunun yanında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı da unutmuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla belediyemize ait bu etkinlik merkezleri ile hem eğitim alanında hem de spor alanında çocuklarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Buzhane Mahallemizde hayata geçirmeyi planladığımız Çocuk Eğlence Dünyası projemiz içinde barındıracağı hobi alanları, macera oyun alanları, parkur aktivite alanları, eğlence atölyeleri ile çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini hedefliyoruz. Yine ‘Sahil Bandı Cafe’ ve ‘Şehitlik Heykeli’ projelerimiz olacak. Bu duygu ve düşüncelerle projelerimizin Vanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”