İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği, Birlik Başkanı ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt başkanlığında Bolu Mudurnu ilçesinde toplandı.

24 üye ve 600 bin vatandaşın nüfusa kayıtlı olduğu ilçe belediyelerinden oluşan İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Meclis Toplantısı Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 25-26 Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ile Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliğine üye belediyelerin turizm destinasyonu hakkında görüşüldü. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan İpekyolu Belediyeler Birliği ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Toplantımızın İpekyolu Belediyeler Birliğimize üye ilçelerimize hayırlı olmasını diliyor, sayın bakanımıza, milletvekillerimize, Türkiye Belediyeler Birliğimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve öğretim üyelerimize toplantımıza katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu Belediyeler Birliği ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Mudurnu’daki kültürel ve teknik gezi sonrası sona erdi.