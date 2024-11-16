İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği olağan meclis toplantısı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın Başkanlığında İznik’te toplandı.

Bölgenin kültürel mirasını, turizm potansiyelini ve ticaret birikimini daha da geliştirerek bölgesel marka haline gelme hedefiyle çalışmalarına devam eden İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği, olağan meclis toplantısını İznik’te gerçekleştirdi. Üye belediyelerin belediye başkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, meclis üyeleri ve ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleşen meclis toplantısı 12 gündem maddesiyle toplandı.

Toplantıda, gündeme alınan maddeler kapsamında, bölgesel turizm projeleri, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve yerel yönetimlerin güç birliğini pekiştirecek çalışmalar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, İpekyolu üzerindeki belediyelerin iş birliğini daha da kuvvetlendirerek bölgede sürdürülebilir kalkınma hedeflerini güçlendirecek bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Gürsu ve Yıldırım ilçelerinin birliğe katılımı oy birliğiyle kabul edildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı konuşmada, “İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği olarak, hem tarihimizden gelen değerleri yaşatmak hem de turizm ve kalkınmada bölgesel iş birliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. Bugünkü toplantımız, bu yolda atılan önemli bir adımdır” dedi.

Katılımcılar, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen bu toplantının ardından bölgesel kalkınma adına daha güçlü adımlar atılması konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler. Toplantının ardından İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta heyete ilçenin tarihi ve kültürel mekânlarını gezdirerek bilgilendirmede bulundu.