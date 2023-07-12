Menteşe’de kadın üreticilerinin ellerinden kozadan ipeğe giden emek dolu yolculukta hasat zamanı başladı. Bayır ve Yeşilyurt Mahallelerindeki ipekböceği besleme evlerinde kadın üreticilerin emekleri ile yetişen kozaların hasadı yapılarak koza birliğe teslim edildi.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı protokol çerçevesinde ipekböcekçiliği yetiştiriciliği Menteşe’de yeniden hayat buldu. 45 günlük bir emeğin ürünü olan kozaların ipeğe giden yolculuğunda bölgenin yeniden ipek sektöründe canlanması hedefleniyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ipekböceği hasadı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ Menteşe Belediyesi olarak tarıma ve üretime olan desteğimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ata tohumu fidelerimizden dağıttık. Onun ardından Karakılçık buğdayının hasadını yaptık. Şimdi de Bayır ve Yeşilyurt Mahallelerimizdeki ipekböceği besleme evlerinde kadın üreticilerimizin ellerinden yeniden canlanan ipekböcekleri kozaya dönüştü ve hasadı yapıldı. “

Kadın üreticiye destek oluyoruz

Başkan Gümüş ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ile bölgedeki kadın üreticilere destek olduklarını belirterek şunları söyledi: “ Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız protokol çerçevesinde geçen sene Bayır Mahallemizde 100 metrekarelik ipekböceği besleme evi yapmıştık. Bu sene de Yeşilyurt Mahallesi Maşat Mevkiinde yine 100 metrekarelik bir ipekböceği besleme evi yaptık. Protokole göre, bölgedeki kadın üreticilere 600 bin ipekböceği verdik. Şuan Bayır ve Yeşilyurt Mahallelerimizdeki kadın üreticilerimizin ellerinden yeniden canlanan ipekböcekleri kozaya dönüştü ve hasadı yapıldı. Menteşe’de bir zamanların en önemli geçim kaynaklarından olan ipekböcekçiliği yetiştiriciliği kadın üreticilerin ellerinde ile yeniden hayat buldu. İpek böceği yetiştiriciliği ile kadın üreticilerimize destek olarak, bölgede yeni bir gelir kapısı sağladık. Özellikle gençlerimizin ve kadınların ipekböcekçiliği üretimi yapıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli ve ortak bir şekilde yürüttüğümüz çalışma çerçvesinde bölgemizin yeniden ipek sektöründe canlanmasını ve kırsal kalkınmanın oluşmasını hedefliyoruz” dedi.