İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde, temel afet arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri ile birlikte teorik, uygulamalı ve tatbikat çalışmaları çerçevesinde 60 genç eğitim görüyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyetlerine devam eden İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezide temel afet arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Farklı şehirlerden gelen 60 genç, burada aldıkları temel ve ilk yardım eğitimlerinin ardından Türkiye’de ve dünyada meydana gelebilecek herhangi olumsuz bir afet olayında bölgelere gönderilecek. Tamamen gönüllülük esaslı olan eğitimler 2 hafta sürecek.

Proje ile ilgili bilgi veren Elazığ Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ’’Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü sosyal gelişmeyi destekleme çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen İpek Yolu Ulusal Gönüllü Afet Destek Projemizi ziyaret ettik. Proje çerçevesinde eğitimlerimiz başladı. Projede amacımız 6 Şubat depremleriyle birlikte bölgemizdeki Elazığ ve Malatya illeri de ciddi bir şekilde etkilenmişti. Afet sonrası ve afet anında müdahale edecek devletimizin diğer kurumlarına destek verecek gönüllü ekipler oluşturmaktır. Bu çerçevede ülkemizdeki gençleri buraya toplayarak afet ekipleri oluşturmayı planlıyoruz. Gerek ulusal olarak gerekse de yerelde afet anında ve sonrasında afet müdahaleleri yapabilecek ve bölgemizin afet direncini geliştirebileceği ekipleri kurarak mahallelere yaygınlaştırmaktır. Proje çerçevesinde AFAD ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği çalışmasındayız. 6 Şubat depremlerinde İpek Yolu Gençlik Merkezimizde barınma, beslenme ve yardımların koordinasyonu anlamında afet sonrasında önemli destekler sağlamıştı. Buradaki arkadaşlarımıza ulusal ekipmanlar da dahil sağlıyoruz. Buradaki 60 gönüllümüzü profesyonel anlamda afetle ilgili ilk müdahale yapabilecek, arama kurtarma yapabilecek ve afet sonrası tüm süreci yönetebilecek donanımlı, tecrübeli eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu proje sonrasında oluşacak ekipleri, ajansımız tekrar İpek Yolu Gençlik Merkezimiz ile birlikte desteklemiş olacak. Allah göstermesin ülkemizde veya dünyada herhangi bir afet olduğunda bu ekiplerimiz oralara yönlendirilecek. Bu şekilde ekiplerimize ayrı bir tecrübe sağlanmış olacak’’ dedi.

Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Avrupa Birliği Koordinatörü Arif Coşkun ise ’’Şu an da farklı şehirlerden farklı bölgelerden gelen 60 genç arkadaşımızla birlikte İpek Yolu Ulusal Gönüllü Afet Destek Takım Projesini uygulamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Projede amacımız mahalle bazlı destek çalışmaları sağlamak ve gençlerimizi afet anlarında tam hazırlıklı ve donanımlı şekilde hazırlamaktır’’ diye konuştu.

İpek Yolu Ulusal Gönüllü Afet Destek Takımı Projesinde yer aldığını aktaran Seden Oktay Kaan da ’’1-14 Ekim tarihleri arasında gönüllü olarak bu projede yer alıyorum. Hocalarımız ve İpek Yolundaki yöneticilerimiz bizlere böyle bir imkan sağladıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Profesyonel bir eğitim almaktayız. Afet anında bizlerin yapması ve alması gereken bütün eğitimler bu süreç içerisinde bizlere veriliyor. Bizlerde bu konuda memnunuz. Olurda böyle bir afet ile karşılaşırsak bizlerin neler yapmamız gerektiğini anladığımız bir eğitim almaktayız’’ şeklinde konuştu.