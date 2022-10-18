Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İpek Şehir Öykü Yarışması’nın kazananları belirlendi. Türkiye genelinden 601 öykünün katıldığı yarışmada; ‘Zaman İkiye Bölündü’ adlı öyküsü ile birinci olan Esra Kahya, 8 bin TL para ödülü almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İpek Şehir Öykü Yarışması’nın kazananları belirlendi. Türkiye genelinden 601 öykünün katıldığı yarışmada; ‘Zaman İkiye Bölündü’ adlı öyküsü ile birinci olan Esra Kahya, 8 bin TL para ödülü almaya hak kazandı.

Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu temaya yönelik birbirinden farklı kültürel etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği İpek Şehir Öykü Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden toplam 601 kişinin katıldığı yarışmadan tüm eserler; Yıldız Ramazanoğlu, Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz, Necip Tosun, Mustafa Başpınar ve Mehmet Kahraman’dan oluşan seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yarışmada, Esra Kahya ‘Zaman İkiye Bölündü’ adlı öyküsü ile birinci, Raziye Nursultan Taş ‘Mezar Yeri’ adlı öyküsü ile ikinci ve Cansu Çetin de ‘Herşeye Rağmen Kalanlar Derneği’ öyküsü ile üçüncü oldu. Aleyna Nur Yaz ‘Kuru Fasulye’ adlı öyküsüyle ve Ahmet Cengil de ‘Hayır’ adlı öyküsüyle mansiyona değer görüldü. Yarışmanın birincisi 8 bin, ikincisi 6 bin ve üçüncüsü de 4 bin lira para ödülü almaya hak kazandı. Mansiyona değer görülen eserlerin sahipleri de bin liralık teşvik ödülünün sahibi oldu.