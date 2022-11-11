‘2022 Yılın Yazarı Sait Faik’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İpek Atölyesi’ne katılan öğrenciler hem ipek dokumasına tanıklık ederek bilgiler edindi, hem de usta yazarın ilk öyküsü olan ‘İpekli Mendil’i dinlediler.

‘2022 Yılın Yazarı Sait Faik’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İpek Atölyesi’ne katılan öğrenciler hem ipek dokumasına tanıklık ederek bilgiler edindi, hem de usta yazarın ilk öyküsü olan ‘İpekli Mendil’i dinlediler.

2022 yılını Sait Faik’e adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, usta yazarın edebiyatını, eserlerini ve yazın hayatını, düzenlediği etkinliklerle tanıtmaya devam ediyor. Yılın Yazarı Sait Faik etkinliklerine bu kez İpek Evi kapılarını açtı.

İpek Evi’nde düzenlenen ‘İpek Atölyesi’ne Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ öğrencileri katıldı. Sait Faik’in Bursa’da lise yıllarında yazdığı “ İpekli Mendil” öyküsünden yola çıkılarak düzenlenen atölyeye katılan öğrenciler usta yazarı yakından tanırken, ipeğin yolculuğu hakkında bilgiler aldı ve ipek dokumasını izlediler.

Öğrenciler, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü personeli Selin Tunç’tan da , usta yazarın Bursa Erkek Lisesi’nde yazdığı ve ilk öyküsü olan İpekli Mendil hikayesini dinledi.

Sait Faik’i tanıma imkânı bulan öğrencilere etkinlik sonunda, ipek mendil ve koza hediye edildi.