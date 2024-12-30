Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III kapsamında, gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 105 projeye 527,1 milyon lira hibe ödeneceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 programının ilk hibe ödemelerinin bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, hibe ödemeleriyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Gıda "işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon TL hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.