Apple iOS 18.2 ile tarihindeki en büyük güncellemesini yaptı. Yeni sürüm sansür özelliği ile dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - iOS 18.2’yi duyuran Apple, bu sürüm güncellemesi ile tarihindeki en büyük güncellemesini gerçekleştirdi.

Gizliliği koruyan özellik sayesinde yalnızca bir kaç dokunuşa fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırabilir ya da karartabiliyorsunuz.

iPhone'larda bilmeniz gereken yeni özelliklerden bir kaçı şöyle sıralandı:

1- iPhone'da ChatGPT: Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.

2- Görsel Zeka Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.

3- Görsel Oyun Alanı Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.

4- Uygulamaları Face ID ile kilitleme Uygulamalarınızı güvende tutmak için belirli uygulamaları kilitleyerek, bunlara sadece sizin erişebilmenizi sağlayabilirsiniz. Face ID'yi kendinizi yapılandırabilirsiniz.

5- Apple Cash ile Dokunarak Ödeme Apple Cash göndermek veya almak artık çok kolay hale getiriliyor. İki iPhone’u yaklaştırmanızla ödeme anında basit, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşiyor.

6- Bir yüzü sansürleyin Gizliliği korumak yalnızca birkaç dokunuşla olabiliyor. Fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın.

6/ Bir yüzü sansürleyinGizliliği zahmetsizce koruyun!????️ Yalnızca birkaç dokunuşla fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın. pic.twitter.com/6eZOK9q3r9— Kupür (@HaberKupur) January 17, 2025

7- Kendi emojinizi yaratın İOS 18.2'de Genmoji, özel emojiler tasarlamanıza olanak tanır! Yaratıcılığınızın uçmasına izin verin ve daha önce hiç olmadığı gibi benzersiz emojilerle kendinizi ifade edin.