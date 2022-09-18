12 kenti kültür rotası üzerinden bir araya getirerek bir tarihin yeniden hayat bulacağı İon Kentler Birliği projesinin lansmanı Teos Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Projeye turizm, kültür-sanat dünyası büyük destek verdi. Gecenin finalinde ise Fazıl Say, 20 bin kişinin izlediği ve 20 asırlık zeytin ağacının önünde gerçekleşen muhteşem bir konser verdi.

12 kenti kültür rotası üzerinden bir araya getirerek bir tarihin yeniden hayat bulacağı İon Kentler Birliği projesinin lansmanı Teos Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Projeye turizm, kültür-sanat dünyası büyük destek verdi. Gecenin finalinde ise Fazıl Say, 20 bin kişinin izlediği ve 20 asırlık zeytin ağacının önünde gerçekleşen muhteşem bir konser verdi.

Masallara konu olan dünyanın en güzel şehirlerini barından Ege’de antik kentler, İon Kentler Birliği projesi ile bir araya geldi. 12 İon kentini kültür rotası üzerinden bir araya getirerek Ege’nin dünyaya açılmasını sağlayacak projenin lansmanı, Seferihisar Teos Antik Kenti’nde yapıldı. Ünlü piyanist Fazıl Say, gecenin finalinde 20 bin kişiye 20 asırlık zeytin ağacının önünde konser verdi.

Ege’den dünyaya çağrı var

Kolophon (Menderes), Miletos (Didim), Myus (Söke), Priene (Söke), Ephesos (Selçuk), Lebedos (Seferihisar), Teos (Seferihisar), Klazomenai (Urla), Erythrai (Çeşme), Phokaia (Foça), Samos (Samos), Chios (Sakız) şehirlerinden oluşan bir antik kentler birliği üzerinden turizm gelirini artırmak için çalışmalara başlayan Seferihisar Belediyesi, diğer katılımcı şehirlerin belediye başkanları ile beraber projeyi başlattı. 20 bin kişinin antik kenti doldurduğu görkemli lansman gecesinde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, projenin kentin geleceğini şekillendireceğini belirterek kültür-sanat odaklı projenin lansmanının dünyadaki ilk sanatçılar birliğinin kurulduğu Teos’ta gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

"Ege kıyılarının hikayesi yeni bir kültür destinasyonu oluşturacak"

Projenin Selçuk, Seferihisar, Çeşme, Foça, Didim, Urla, Menderes, Söke, Sakız ve Samos şehirlerinden oluşan “İon Yolu” çatısı altında bir turizm destinasyonu oluşturulmasını sağlayacağını kaydeden Yetişkin, “Bu sayede kentler arasında bir bağ oluşacak. Bir hikayenin parçası olan bu kentlerde Efes’i ziyaret eden Seferihisar’a gelerek Teos’u da görmek isteyecek, hikayenin geri kalanını anlamak için Milet’e, oradan da Foça’ya gidecek. İon Kentleri Birliği projesi, partner şehirlerin kültür ve turizm odaklı iş birliklerini geliştirip ulusal ve uluslararası alanda görünürlük ve kazanç sağlamalarına olanak sağlayacak. Kültürel mirasa sahip Türkiye’deki diğer şehirlere örnek olacak bu proje, aynı zamanda uluslararası alanda iş birliği ve dostluğu geliştirebilmek adına örnek bir model olacak” diye konuştu.

“Bu proje ile yerel kütür gelirlerinin yüzde 75 artmasını hedefliyoruz”

Yetişkin, dünyada kültür turizmi trendi olduğunu da sözlerine ekleyerek “Kültür turizmi bölge halklarının turizmden daha fazla pay almasını sağlayacak. Çünkü son dönemde araştırmalar yabancı turistlerin yüzde 70’inin kültürel turizm amacıyla ülkemize geldiğini ortaya koyuyor. Bu da projemizin ve yolumuzun ne kadar doğru olduğunun çarpıcı bir örneği” dedi.

İon Fest ile gezen bir festival yapılacak

Projenin çarpıcı bir özelliği ise yaşayan bir tarihin yeniden canlandırılmasına yönelik olacak. İon Kentler Birliği projesinde yapılacak festivaller ile 12 İon kenti birbiri ile buluşacak. Foça’da başlayan festival iki gün sonra Didim’e, oradan da Menderes’e uzanacak. Ayrıca proje çerçevesinde Sakız ve Samos adaları da İon kenti olması nedeniyle projede yer aldı. Bu adalar ile gerçekleştirilecek iş birliği sayesinde karşılıklı feribot seferleri ve ticari ilişkiler geliştirilecek. Proje ile kentlerin kapılarının birbirine açılacağını söyleyen İsmail Yetişkin, partner şehirlere temsili anahtar takdim etti.