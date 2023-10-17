Toplam 201 ülkeden 170 bine yakın katılımcının yer aldığı Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’nda Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından hayata geçirilen “İNYA” markası, ürünleriyle katılımcılardan tam not aldı. Başkan Öndeş, “Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Germencik’te incir ve zeytinyağının markalaşması, çiftçi ve üreticinin ürünlerinin katma değerinin artması için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından hayata geçirilen “İNYA” markalı ürünler, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’nda yer alarak ilgi odağı oldu. Bu yıl 201 ülkeden 170 bine yakın katılımcının yer aldığı Anuga 2023’te İNYA ürünlerini sergiledi.

“İNYA” kapılarını yurt dışına açıyor

Kuru ve taze meyveden şekerlemelere, bitkisel yağlardan donmuş ürünlere kadar çok geniş bir yelpazede üreticileri ve alıcıları buluşturan fuar, 170 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Ana temanın “Sürdürülebilir Büyüme” olarak belirlendiği fuarda, “İNYA” markalı ürünler tüketicilerle buluştu. Fuarda “İNYA” markalı ürünlerin yurt dışı pazarında da yer alması için görüşmeler yapıldı.

“Emin adımlarla ilerliyoruz”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, hedeflerinin “İNYA” markasını dünyaya duyurmak olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“İNYA markamızı oluştururken aslında nihai hedefimiz ilçemizin ve ilimizin adını dünyaya duyurmaktı. Bu çerçevede dönem dönem ulusal fuarların yanında uluslararası ve yurt dışı fuarlarda da İNYA markamızla katılım göstererek adım atmıştık. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda Almanya Köln’de düzenlenen ve dünyanın en önemli gıda fuarları arasında gösterilen uluslararası Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’nda ‘İNYA’ markamızı 201 ülkeden katılan markalar arasında temsil ettik. Uluslararası pazara yönelik bu gibi çalışmalara bundan sonraki süreçte de devam edecek. Çiftçi ve üreticilerimizin markası olan İNYA’yı tüm dünyaya duyuracağız."

Germencik’teki Cumhuriyet Meydanı’nda faaliyet gösteren ve içerisinde Germencik’e özgü incir, zeytin, zeytinyağı, yöresel ürünler, kozmetik ve kolonya gibi birçok ürünün bulunduğu mağazada satışa sunuluyor. Vatandaşlar İNYA ürünlerine mağazanın yanı sıra inya.com.tr adlı internet adresi üzerinden de ulaşabilecek.