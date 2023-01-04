INVAMED tarafından üretilen diş implantları dünyada birçok ülkeye ihraç ediliyor.

INVAMED tarafından üretilen diş implantları dünyada birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Diş hekimlerinin gelişen teknolojiyle birlikte kullanmaya başladıkları diş implantları, doğuştan dişi olmayan ya da yıllar içerisinde diş kaybına uğrayan bireyleri hem sağlıklarına kavuşturuyor hem de estetik açıdan daha konforlu bir seviyeye taşıyor. Diş implantları çene kemiği içerisine yerleştirilen titanyum bileşenli vidalar olarak biliniyor. Vidanın üzerine diş protezi yerleştirilerek işlem sonlandırılıyor. 18 yaş üzerinde yüz ve çene gelişimini tamamlayan bireyler için uygun bir tedavi yöntemi olarak bilinen diş implantının en büyük avantajı ise işlemin yapıldığı bölgenin yanındaki dişleri kesmeden, çevredeki dişlere herhangi bir zarar verilmeden yapılması. Ana dişten nerdeyse farksız olan implantlar, ısırma ve çiğneme işlevlerini olması gerektiği gibi yerine getiriyor.

Tıbbi cihaz sektörünün lideri INVAMED’in ürettiği Dental Implant, her iki çenede (alt, üst) ve her türlü kemik kalitesinde kullanılabiliyor. Üretilen implantlar hızlı bir tedavi sağlarken, birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Firmadan yapılan açıklamada, “Yüksek kalitede ürettiğimiz ve dünyanın birçok ülkesine ihracatını gerçekleştirdiğimiz INVAMED diş implantları, kemik kaybını önleyen oluk yapısı ile dar çene kemiğinde dayanıklılığı artırmak için zirkonyum kaplama seçenekleri ile üretilmektedir” denildi.