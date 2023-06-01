Akciğer Embolisi gibi birçok önemli hastalığın tedavisi için INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen AngioHAND, hastaların revaskülarizasyonu daha kolay sağlanıyor.

Modern yaşam tarzı ve teknolojik gelişmeler, insanları daha az fiziksel aktivite yapmaya ve sağlıksız beslenmeye yönlendirerek etkilemektedir. Bu durum da akciğer embolisi gibi birçok önemli hastalığın temel sebebi olduğunu göstermektedir. Genellikle bir kan pıhtısının akciğer arterlerine ulaşması sonucunda meydana gelen, halk arasında akciğere pıhtı atması olarak ifade edilen Akciğer embolisinin tedavisi artık daha kolay. Meydana geldiği durumda, akciğer damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle vücuttaki oksijen seviyesi azaldığından, bu durum beyin, böbrekler, kalp gibi birçok önemli organın zarar görmesine neden olan Akciğer embolisi, tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabileceği gibi bu durumda derhal tıbbi yardım almak son derece önemlidir.

Bu çerçevede INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen AngioHAND ile pulmoner emboli ve derin ven trombozu olan hastaların revaskülarizasyonu, yani kan akışını yeniden sağlamak daha kolay bir şekilde sağlanıyor. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen AngioHAND; sürekli aspirasyon sağlayan mekanik bir trombektomi kateteri olma özelliğine sahip. Esneme özelliğindeki nitinol’den üretilmiş olması sayesinde, esnek kulp lupu kateterden çıktıktan sonra orijinal şeklini geri alarak fonksiyonel yapı, erişimi zor kıvrımlı anatomilerde çok daha iyi gezinir ve farklı çaptaki damarlara çok kolay uyum sağlar.