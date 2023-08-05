INVAMED ile Berfarma arasında eklem içi intraartiküler enjeksiyon ürünü için Türkiye geneli tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin tıbbi inovasyon ve teknoloji geliştirme alanında lider firmalaından olan INVAMED, AR-GE ve üretimini gerçekleştirdiği eklem içi intraartiküler enjeksiyon ürünleri için Türkiye genelinde tek yetkili distribütörü olmak üzere "Sağlığınız Sözümüz Olsun" sloganıyla yola çıkan Berfarma İlaç ile sağlık sektöründe önemli bir iş birliğine imza attı.

INVAMED tarafından yapılan açıklamada; intraartiküler enjeksiyonların, genellikle eklem iltihaplarının (artrit) tedavisi veya eklem ağrılarının hafifletilmesi amacıyla kullanılan etkili ve hızlı sonuçlar elde etmeyi sağlayan kritik bir tedavi yöntemi olduğu belirtildi. Sağlık alanında önemli bir yeri olan intraartiküler enjeksiyonlar, hedefli tedavi, ağrı ve iltihap yönetimi, hastanın yaşam kalitesinin artırılması, cerrahi müdahale ihtimalinin azaltılması, hızlı etki sağlama ve kişiselleştirilmiş tedavi gibi birçok fayda sunuyor. Bununla birlikte, her hastanın ihtiyacına uygun en doğru tedavi planının belirlenmesinde kullanılıyor.

Türkiye’de daha önce üretilmeyen tıbbi cihaz teknolojilerinde öncü olan INVAMED, toplam 16 tıp branşında 100 bine yakın farklı ürün üretiyor.

INVAMED Yönetim Kurulu üyesi Oğuz DİNÇ, açıklamasında " Bu anlaşma, sağlık sektöründe önemli bir adım olup, INVAMED’in teknolojik üstünlüğünü ve Berfarma’nın sağlık alanındaki taahhütlerini bir araya getirmektedir. Bu değerli iş birliğinin ülkemize ve bizlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.