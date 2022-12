INVAMED, Türkiye’nin önemli kalp cerrahlarından Prof. Dr. Suat Doğancı’nın eşliğide Uluslararası Fleboloji Birliği Seçilmiş Başkanı Prof. Sergio Gianesini’yi ağırladı.

Avrupa’nın en büyük sağlık, üretim ve Ar-Ge kampüslerinden birine sahip olan INVAMED, Dünya Uluslararası Venöz-Lenfatik Ağı Vakfı (World Congress of the International Union of Phlebology) Başkanı ve Uluslararası Fleboloji Birliği (The World Phlebology Congress) Seçilmiş Başkanı Prof. Sergio Gianesini’yi ağırladı. Türkiye’nin önemli kalp cerrahlarından Prof. Dr. Suat Doğancı da üretim kampüsü ziyaretine eşlik eden önemli isimler arasındaydı.

"Teknolojik geleceği yakından görebiliyorsunuz"

Gianesini, INVAMED Üretim Kampüsü ziyareti ile ilgili şunları kaydetti:

“Fabrikayı gezince teknolojik geleceği yakından görebiliyorsunuz. INVAMED’in bu büyük potansiyelini ortaya çıkaran, aynı zamanda üretim sürecindeki farklı uzmanlık alanlarındaki üst düzey uzmanlıkların sergilenmesidir. Bu uzmanlıkların bir araya getirilmesini takdir ediyorum.

Gianesini, bu yıl Eylül ayında 19’ncusu gerçekleşen Dünya Fleboloji Kongresi’ne (UIP 2022) değinerek, şunları ifade etti:

“Eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen UIP 2022 Dünya Kongresi, ev sahipliği yapan Prof. Kürşat Bozkurt ve Prof. Suat Doğancı gibi Türk liderlerin katılım sağladığı mümkün olabilecek en kaliteli gündü. Türkiye’nin damar-lenfatik sisteminin kalitesini dünyaya sergileyen ve dünyanın mevcut flebo-lenfoloji durumunu göstermesini sağlayan bir kongre oldu. Türkiye’nin güzelliği ve halkının misafirperver tavrı, Türkiye’nin uluslararası panoramadaki kritik rolünü bir kez daha gösterdi."

INVAMED tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu güzel ziyaret için Prof. Sergio Gianesini ve ziyarete eşlik eden Prof. Dr. Suat Doğancı’ya teşekkür eder; bir sonraki Türkiye, İtalya ve hatta dünya genelinde gerçekleştireceğimiz buluşmamızı dört gözle beklediğimizi belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.