INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü, geliştirilen solunum kontrollü kalp pili ve ICD’yi yapay zeka ile birleştirerek, kalp damar hastalıkların tedavisinde öncü olmayı hedefliyor.

INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü, kardiyovasküler alanında dev bir adım attı. Birçok ülkede bulunan kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında uzmanlaşmış bilim insanları ile büyük bir işbirliği ile geliştirilen, yıllar süren titiz araştırmaların ürünü olan solunum kontrollü kalp pili ve İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) teknolojileri, yapay zeka ile birleştirilerek tıp dünyasına sunuldu.

Solunum kontrollü kalp pili, hasta fizyolojisine hassas bir şekilde yanıt verebilen yapay zeka algoritmalarıyla destekleniyor. Böylece real-time solunum hızı ve derinliği değişimlerine dayanarak, kalbin elektriksel aktivitesi optimize ediliyor. Bu yaklaşım, enerji verimliliği ve kardiyak performansın artırılmasını sağlıyor.

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) teknolojisi, potansiyel yaşam tehdidi oluşturan ventriküler aritmileri anında tespit edip müdahalede bulunma kapasitesine sahip olmakla birlikte, doktorların spesifik tedavi protokolleri oluşturmalarını kolaylaştıran geliştirilebilir zeka özelliğiyle donatıldı.

INVAMED tarafından geliştirilen simülatör sayesinde, bu teknolojilerin klinik ortamda nasıl bir performans sergileyeceği önceden test edilebiliyor. Bu sayede tedavi süreçlerinin güvenliği ve etkinliği en üst seviyeye çıkarılıyor.

INVAMED başkanı Raşit Dinç, bu gelişmelerin kardiyovasküler tedavide yeni bir çağın başlangıcını simgelediğini belirterek, "INVAMED olarak, bilimsel araştırmalarımızın ışığında tıbbi inovasyonun zirvesinde kalmayı sürdüreceğiz, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.