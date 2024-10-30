Sağlık teknolojisinin öncülerinden INVAMED, Endonezya Udayana Üniversitesi Hastanesi’nde 100’ün üzerinde doktorun katılımıyla çeşitli branşlarda eğitim verdi.

Endonezya’da bulunan Udayana Üniversitesi Hastanesi’nde INVAMED öncülüğünde 100’ün üzerinde dünyaca ünlü cerrahın katılımıyla insani yardım çalıştayı düzenlendi. Doktorlar, yardıma ihtiyaç duyan hastalara çeşitli alanlarda tanı, teşhis ve tedavi hizmetleri verirken, hastanede görevli doktorlarla da görüşerek incelemelerde bulundu. İncelemede bulunan doktorların arasında dünyaca ünlü Dr. Sergio Gianesni, Dr. Anom Werdana, Dr. Mehdi Triki, Dr. Metai Sergiu, Dr. Ahlam Morroco, Dr. Nathalia Cardoso, Dr. Agung Anom Arie Wiradana, Dr. Kürşat Bozkurt ve Dr. Suat Doğancı gibi isimler de yer aldı.

Damar cerrahisinden beyin cerrahisine, ortopediden nörolojiye, onkolojiden dermatolojiye kadar çok geniş bir yelpazede hastalara tedavi uygulandı. Her biri alanında uzman olan doktorların katılımcı olduğu yardım faaliyeti ile hastaların ihtiyaçlarına cevap üretildi. Sağlık ekibi sadece tedavi hizmeti sunmakla kalmayıp, Udayana Üniversitesi Hastanesi personeline tedavi yöntemleri hakkında eğitim vererek, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşmasına katkıda bulundu. Programda kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji onkoloji, ortopedi gibi alanlarda uygulanan tedavi yöntemleri ve yüksek teknoloji yapay zeka destekli diagnostik araçlar, cerrahi robotlar, biyouyumlu implantlar, yapay damarlar ve stent greftler hayranlık oluşturdu.

Udayana Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta, “Hem tetkiklerimi hem de tedavilerimi ücretsiz olarak uyguladılar. Uyguladıkları tedavi yöntemleri sonucunda kendimi daha güvende ve daha sağlıklı hissediyorum. Türkiye’den gelerek bizlere yardımcı olan ve buluşlarıyla sağlığımıza kavuşmamızı sağladıkları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"İnsan sağlığı için sunabileceğimiz ne katkı varsa sunmak için çalışıyoruz"

INVAMED yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Endonezya halkının kimi sağlık sorunları için yardıma ihtiyaçları olduğu an onlara yardımcı olmaya karar verdik. İnsan sağlığı için sunabileceğimiz ne katkı varsa sunmak için çalışıyoruz ve en büyük mutluluk kaynağımız bu. İnsani yardım, eğitim ve cihaz desteği çalışmalarımızın olduğu Udayana Üniversitesi Hastanesi’nde çocuk, yetişkin ve yaşlılar olmak üzere 7’den 77’ye sağlık yardımında bulunduk. Buradaki insanlara bir nebze olsun çare olmak, hayat kalitelerini artırmak için çalışmalarımızı yürüttük. Bizimle birlikte buraya dünyaca bilinen, dünya sağlığına çok büyük katkılar sunmuş olan hekimler geldi. Kıymetli doktorlarımıza da sundukları katkılar nedeniyle özellikle teşekkür ediyoruz. Türkiye’de de Türk hekimlerimizle, Türk sağlık profesyonellerimizle, Türk mühendislerimizle beraber yaptığımız çalışmalarımızı elimizden geldiğince en doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.