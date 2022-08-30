INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılını nedeniyle yayınladığı mesajında, “Milli değerler, günler, zaferler, mücadeleler ve bunların kahramanları ülkemizin hafızasıdır, aynı zamanda gurur ve onur kaynaklarıdır” dedi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılını nedeniyle yayınladığı mesajında, “Milli değerler, günler, zaferler, mücadeleler ve bunların kahramanları ülkemizin hafızasıdır, aynı zamanda gurur ve onur kaynaklarıdır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlattığı ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçtiğini bildiren Raşit Dinç mesajında şunları bildirdi; “Toprakları işgal edilen, amaçları yurtlarını korumak olan bir milletin, efelerin, askerlerin, destan yazan zaferidir 30 Ağustos. Sıradan bir savaş değil, kendini ve yurdunu, onur ve namusunu, toprağına saldıran düşmanlardan kurtarma savaşıdır. 30 Ağustos Zaferi, varlığına kastedilen büyük Türk Milletinin yeniden hayata dönüş zaferi olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelini oluşturmuştur. Bu uğurda şehit düşenleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bu büyük zaferin mimarları olan Türk’ün büyük atalarına saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun.”