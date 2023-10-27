INVAMED Başkanı Raşit Dinç, Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, “INVAMED ailesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü büyük bir coşku, gurur ve minnetle kutlamaktan onur duyuyoruz. Bu özel ve tarihi an, milletimizin birlik, beraberlik ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin kurulduğu günün yıl dönümüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, aziz milletimiz, tarihin akışını değiştiren, emsalsiz bir kurtuluş mücadelesi vermiş, kendi iradesini, kendi geleceğini belirleme hakkını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün, o kutsal emaneti, aynı azim ve kararlılıkla korumaya ve yüceltmeye devam ediyoruz” dedi.

“Cumhuriyetimizi yaşatmak, değerlerini gelecek nesillere aktarmak bizler için onurlu bir görevdi”

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizleri bu günlere taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak, değerlerini gelecek nesillere aktarmak bizler için onurlu bir görevdir. Bu anlamlı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerleri daha da ileri taşıma, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. ‘Üreten Bir Gelecek’ vizyonuyla, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olan bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım yaparak, Türkiye’yi daha müreffeh yarınlara taşıma kararlılığı içindeyiz. Cumhuriyet, bir milletin kendi geleceğini kendi elleriyle şekillendirme iradesinin sembolüdür. INVAMED olarak, Cumhuriyetimizin temel değerleri olan demokrasi, laiklik, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığımız tamdır. Biz, üretimden inovasyona, eğitimden sanata kadar hayatın her alanında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, aydınlık Türkiye idealine hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğimiz, millet olarak kenetlenerek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımız yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimiz uğruna mücadele eden herkesi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” açıklamasında bulundu.