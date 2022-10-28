INVAMED Başkanı Raşit Dinç, “Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyor, Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, “Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyor, Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dinç mesajında, “Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında nasıl çalışıp, geliştirip, ürettiysek gelecek Türkiye yüzyılında da aynı azimle çalışmaya, geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Dinç, şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin verdiği büyük mücadeleler sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamanın sevinç ve coşkusu içerisindeyiz. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı milletimizin var olma destanını anlatırken, cumhuriyetimiz ise yeniden doğuşumuzu sembolize eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘her fabrika bir kaledir’ sözünden yola çıkarak cumhuriyetimizin ilk yüzyılında nasıl çalışıp, geliştirip, ürettiysek gelecek Türkiye yüzyılında da aynı azimle çalışmaya, geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyor, Cumhuriyet Bayramımızın 99’uncu yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”